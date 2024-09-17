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İzmir'de Market Cinayeti Davasında Son Sanık Tahliye Edildi

İzmir'deki market cinayeti davasında son tutuklu sanık Sercan B. tahliye edildi, davada artık tutuklu sanık kalmadı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:19
İzmir'de Market Cinayeti Davasında Son Sanık Tahliye Edildi

İzmir'de Market Cinayeti Davasında Gelişmeler

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen bıçaklı cinayet davasının son tutuklu sanığı Sercan B. (33), mahkeme tarafından tahliye edildi. Daha önceki duruşmalarda tutuklu olan diğer sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26) da serbest bırakılmıştı.

Duruşma ve Sanık İfadesi

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. ile diğer sanıklar ve avukatları katıldı. Maktulün kız arkadaşı S.K. ise duruşmada yer almadı. Mahkeme heyeti, dosyada bazı eksiklikler tespit etti ve Sercan B.'den nedenini açıklayan savunma yapmasını talep etti.

Sercan B., cezaevine girmesine neden olan olay dışında hiçbir suçlaması olmadığını, mağdurla bir anlaşmazlık içinde olmadığını belirterek, "Olayda kullanılan bıçağı polise teslim ettik. Hiçbir şekilde kaçmaya çalışmadık," dedi. Sercan B., olayın bir trafik kazasından farksız olduğunu, cevabının ev hapsine dahi razı olduğunu ifade etti.

Olayın Geçmişi

Altıntaş Mahallesi’nde 16 Ekim 2023'te meydana gelen olayda, Sercan B. ile Semih Kenan Köse (30) arasında "omuz atma" sebebiyle çıkan tartışma sonrasında, Köse bıçakla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Sercan B. ve kardeşleri gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kardeş hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Mahkeme, Sercan B.'nin tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Davada artık tutuklu sanık kalmamış oldu.

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