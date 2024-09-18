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İzmir'de Marketteki Cinayet Davasında Şok Gelişme

İzmir'de tahliye edilen Sercan B. yeniden gözaltına alındı. Marketteki cinayet davasında süreç devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:43
İzmir'de Marketteki Cinayet Davasında Şok Gelişme

İzmir'de Marketteki Cinayet Olayı

İzmir'in Urla ilçesinde bir markette yaşanan bir kavgada meydana gelen cinayet olayı, ilgili davada yaşanan gelişmelerle dikkat çekiyor. Sercan B., geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesine rağmen yeniden gözaltına alındı.

Olayın Detayları

16 Ekim 2023 tarihinde, Urla'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette Semih Kenan Köse ile Sercan B. arasında çıkan tartışma, "omuz atma" sebebiyle başlamıştı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Köse, bıçakla yaralanarak Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, orada hayatını kaybetmişti.

Dava Süreci ve Gelişmeler

Polis ekipleri, kavgaya karışan Sercan B. ile kardeşleri Serkan B. ve Taylan B.’yi yakalayarak gözaltına almıştı. Üç kardeş hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep eden bir iddianame hazırlandı. Önceki duruşmalarda, Serkan ve Taylan B. tahliye edilirken, Sercan B.'nin de tahliyesine karar verilmişti.

Yeniden Gözaltı ve Hukuki Süreç

Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucunda, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Sercan B., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HSK'nın Müdahalesi

Böylece, tahliye kararı veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki hakimler ile duruşma savcısı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alındı. Olayın devam eden dava sürecinde yaşanan her gelişme, dikkatle takip ediliyor.

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