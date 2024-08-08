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İzmir'de Menderes Belediyesi İmar Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı

Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarper Dikmen, İzmir'de uğradığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:00
İzmir'de Menderes Belediyesi İmar Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı

Silahlı Saldırı Olayı

İzmir'in Menderes ilçesinde Mimar Sarper Dikmen, bir silahlı saldırının hedefi oldu. Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Bulvarı'nda gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgiler doğrultusunda, Dikmen silahlı saldırıya uğradı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

İlk Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

Olay yerinde ilk müdahale yapılan Sarper Dikmen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis Çalışmaları

Olay sonrası, güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için gerekli çalışmalarını başlattı. Olayın detaylarının araştırılmasına devam ediliyor.

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