İzmir'de Menderes'te orman yangını! Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve hızla yayılarak Değirmendere, Çamönü ve Ataköy mahallelerini tehdit ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için büyük çaba harcıyor.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yangına müdahale başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış saatinin 12.53 olduğunu, ilk müdahalenin ise 13.05'te yapıldığını bildirdi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Ekiplerin verdiği bilgiye göre, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle yangının yayılması engellenmeye çalışılıyor. Ayrıca, yangının etkilediği ormanlık alanda bulunan hobi bahçeleri tahliye edildi. Jandarma ekipleri de sirenler çalarak vatandaşları evlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıyor.

MENDERES BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Bugün öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallelerimizi tehdit eden yangına karşı belediye ekiplerimizle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yoğun bir mücadele veriyor. İnşallah en kısa sürede bu felaketin üstesinden geliriz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."