İzmir'de metro vagonu raydan çıktı, seferler durdu

İzmir Bornova'da saat 10.30'da bir metro vagonunun raydan çıkması nedeniyle seferler durdu; yolcular tahliye edilip istasyona yürüdü, ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:28
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı, seferler durdu

İzmir'de metro vagonu raydan çıktı, seferler geçici olarak durdu

İzmir'in Bornova ilçesinde, saat 10.30 civarında metronun bir vagonunun raydan çıktığı iddia edildi. Olay sonrası seferler geçici olarak durduruldu ve kısa süreli panik yaşandı.

Olayda tahliye edilen yolcuların, rayların kenarından yürüyerek istasyona doğru gittikleri görüldü. Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan trendeki vatandaşlar tahliye edildi.

İzmir Metro A.Ş. ekipleri bölgede çalışma başlattı; Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi amacıyla kapatıldı. İstasyona gelen yolcular otobüs duraklarına yönlendirilirken duraklarda yoğunluk oluştu.

İzmir Metro'dan açıklama

İzmir Metro tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İzmir Metro Bornova İstasyonu’nda, hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir.

