İzmir'de Mezar Taşlarına Zarar Veren İki Şüpheli Tutuklandı

Çiğli'de mezar taşlarına zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:07
İzmir'de Mezar Taşlarına Zarar Veren İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Mezar Taşlarına Zarar Veren İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesi'nde, mezar taşlarına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat tarihinde Büyükçiğli Mezarlığı'nda meydana gelen vandalizm olayıyla ilgili olarak hızlı bir çalışma başlattı.

Vandalizmin Ardından Hızlı Müdahale

Ekipler, incelemeleri sonucu olayın faillerini tespit etti. Gözaltına alınan I.B. ve A.E.'nin daha sonra emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildiği bildirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İnşaat İşçileri Vandalizm Yapmış

Vandalizmde adı geçen şüphelilerin inşaat işçisi olduğu öğrenilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezarlığın onarılması için çalışmalarına başladı.

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