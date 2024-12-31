İzmir'de Mezardan Çıkan Kemikler İki Kişiye Ait

İzmir'de Mezarda Bulunan Kemiklerin Sahipleri Belirlendi

İzmir'in Buca ilçesinde, ekim ayı içerisinde kazılan bir mezarda poşet içerisinde bulunan kemiklerin biri kadın ve biri erkek kişiye ait olduğu tespit edildi. Bu gelişme, 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine gömülmek istenmesi sırasında yaşanan olay sonrası ortaya çıktı.

Eski Buca Mezarlığı'nda yapılan kazı sırasında, Kübra Küntaş için açılan mezarda siyah bir poşet içinde insan kemikleri bulundu. Aile yakınları, bu kemiklerin, kendi ölülerine ait olmadığını belirtti. Bu durum üzerine kemiklerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Rapor Sonuçları Açıklandı

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, bulunduğu belirtilen kemiklerin kesin ölüm sebebini açıklayamayan bir travmatik veya patolojik bulgu saptanmadığı vurgulandı. Öte yandan, mevcut kemiklerin incelemesi sonucunda, ağırlık ve yoğunluk kaybı, kırılganlık gibi özelliklerinden hareketle, bu kemiklerin 2 yıl veya daha önceki bir tarihte ölmüş kişilere ait olabileceği değerlendirildi.

Buca ilçesindeki olayın detayları, mezar açma işlemi sırasında Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşmadan önce siyah poşet içindeki kemiklerin çıkartılmasıyla başladı. Bulunan kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.