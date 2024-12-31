DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,85 -0,22%
ALTIN
2.971,62 -0,31%
BITCOIN
3.325.134,64 0,57%

İzmir'de Mezardan Çıkan Kemikler İki Kişiye Ait

İzmir'in Buca ilçesinde bir mezarda bulunan kemiklerin bir kadın ve bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:27
İzmir'de Mezardan Çıkan Kemikler İki Kişiye Ait

İzmir'de Mezarda Bulunan Kemiklerin Sahipleri Belirlendi

İzmir'in Buca ilçesinde, ekim ayı içerisinde kazılan bir mezarda poşet içerisinde bulunan kemiklerin biri kadın ve biri erkek kişiye ait olduğu tespit edildi. Bu gelişme, 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine gömülmek istenmesi sırasında yaşanan olay sonrası ortaya çıktı.

Eski Buca Mezarlığı'nda yapılan kazı sırasında, Kübra Küntaş için açılan mezarda siyah bir poşet içinde insan kemikleri bulundu. Aile yakınları, bu kemiklerin, kendi ölülerine ait olmadığını belirtti. Bu durum üzerine kemiklerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Rapor Sonuçları Açıklandı

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, bulunduğu belirtilen kemiklerin kesin ölüm sebebini açıklayamayan bir travmatik veya patolojik bulgu saptanmadığı vurgulandı. Öte yandan, mevcut kemiklerin incelemesi sonucunda, ağırlık ve yoğunluk kaybı, kırılganlık gibi özelliklerinden hareketle, bu kemiklerin 2 yıl veya daha önceki bir tarihte ölmüş kişilere ait olabileceği değerlendirildi.

Buca ilçesindeki olayın detayları, mezar açma işlemi sırasında Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşmadan önce siyah poşet içindeki kemiklerin çıkartılmasıyla başladı. Bulunan kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK'ten Ayrımcılığa Cezası: Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciye Destek Yok
2
Özgür Özel, Siyasetçilerin Yeni Yılını Kutladı
3
Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
4
Adana'da Gaspa Dava: Sanık 15 Yıla Kadar Hapisle Yargılanacak
5
Adana'da Cip ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Ticaret Bakanlığı Yılbaşı Öncesi Etiket Denetimlerini Yoğunlaştırdı
7
Ankara'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!