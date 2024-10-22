İzmir'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Olayın detaylarına göre, Batuhan Taşkıran adlı sürücünün kullandığı 33 ASH 987 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.A.'ya çarptı.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, sürücü Batuhan Taşkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan M.E.A. ile motosikletin diğer yolcusunun ismi Ç.G., sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere acilen kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.