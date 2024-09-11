İzmir'de Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

İzmir Çeşme'de Motosiklet Kazası

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 19 yaşındaki Ümmü Gülsüm Kaya yaşamını yitirdi. Olay, Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İ.G. yönetimindeki ve henüz plakası tespit edilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kaya ve Y.Ç adlı kişiye çarptı. Çevreden gelen ihbar ile birlikte, 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

Yaşam Mücadelesi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile Kaya ve Y.Ç., ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Maalesef, Kaya'nın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diğer yaralıların durumu kritik olarak değerlendirildiği bildirildi.