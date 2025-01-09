İzmir'de Motosiklet Kazası: Genç Kardeş Hayatını Kaybetti, Ağabeyi Yaralandı

İzmir Bayındır'da Motosiklet Kazası Can Aldı

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 23 yaşındaki Volkan Bayır hayatını kaybetti, ağabeyi 38 yaşındaki Soner Bayır yaralandı.

Olay, Arıkbaşı Mahallesi'nde, Volkan Bayır'ın 35 ANB 150 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücü Volkan Bayır’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağabey Soner Bayır ise, ambulans ile Torbalı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ağabeyin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, motosikletin yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.