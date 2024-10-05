İzmir'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

İzmir'de Meydana Gelen Motosiklet Kazası

İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Mehmet D. adlı sürücünün kullandığı elektrikli motosiklet, Küçükavulcuk Mahallesi yakınlarında ters yönde ilerleyen Levent Ö. idaresindeki 35 CFN 588 plakalı motosikletle çarpıştı.

Ambulans ile Hastaneye Kaldırıldılar

Çarpışmanın ardından, kazanın etkisiyle her iki sürücü de ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İki yaralının sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Yaralılardan Mehmet D.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.