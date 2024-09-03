İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşanan üzücü bir kazada, kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Olayın Detayları

Aliağa yönünden Kısık istikametine ilerleyen M.K. yönetimindeki asansör yüklü 35 CEY 506 plakalı kamyon, arızalanarak emniyet şeridine park etti.

Bu sırada, kuryelik yapan Özgür Çıplak, 35 BVR 598 plakalı motosikletiyle kamyona arkadan çarptı.

Kaza Sonrası Müdahale

Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, kaza sonrası yapılan müdahalelerde, Özgür Çıplak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çıplak’ın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.