İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazasında Üzücü Kayıp

İzmir'in Çiğli ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Refik Mert (45) hayatını kaybetti. Mert'in kullandığı ve plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet, Anadolu Caddesi'nde şarampole devrildi.

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mert'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mert'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Refik Mert'in amatör müzisyenlik yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bu üzücü kaza, Mert'in yakınları ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Refik Mert'in (45) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Anadolu Caddesi'nde şarampole devrildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Mert'in naaşı İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.