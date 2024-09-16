İzmir'de Motosikletli Kurye Taciz İhbarı Üzerine Gözaltına Alındı

Olay İzmir'de Gerçekleşti

İzmir'in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi'nde bir kadının yolda yürüyüşü esnasında tacize uğraması, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Taciz İhbarı ve Emniyet Müdahalesi

Bölgedeki bir güzergahta meydana gelen olay üzerine, kadına yapılan el tacizi ihbarı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Olayın ardından emniyet ekipleri, derhal harekete geçerek soruşturma başlattı.

Güvenlik Kameraları ile Takip

Ekipler, olayın yaşandığı noktada bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, tacizde bulunan motosikletli kuryenin 22 yaşındaki T.C. olduğu belirlendi.

Gözaltına Alındı

Yapılan çalışmalar neticesinde, T.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden kurye için hukuki süreç başlatılmıştır.