DOLAR
33,99 0%
EURO
37,85 0%
ALTIN
2.821,91 0%
BITCOIN
1.969.039,37 0%

İzmir'de Motosikletli Kurye Taciz İhbarı Üzerine Gözaltına Alındı

İzmir Bayraklı'da bir kadını taciz eden motosikletli kurye, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 21:41
İzmir'de Motosikletli Kurye Taciz İhbarı Üzerine Gözaltına Alındı

Olay İzmir'de Gerçekleşti

İzmir'in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi'nde bir kadının yolda yürüyüşü esnasında tacize uğraması, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Taciz İhbarı ve Emniyet Müdahalesi

Bölgedeki bir güzergahta meydana gelen olay üzerine, kadına yapılan el tacizi ihbarı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Olayın ardından emniyet ekipleri, derhal harekete geçerek soruşturma başlattı.

Güvenlik Kameraları ile Takip

Ekipler, olayın yaşandığı noktada bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, tacizde bulunan motosikletli kuryenin 22 yaşındaki T.C. olduğu belirlendi.

Gözaltına Alındı

Yapılan çalışmalar neticesinde, T.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden kurye için hukuki süreç başlatılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek: Yapay Zeka Şarkısı 'Boykot'
2
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
3
Tunceli Pülümür'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı
4
Husiler Tarafından Hedef Alınan Yunan Gemisi Güvenli Alana Taşındı
5
Zelenskiy Zafer Planını Müttefiklere Sunmaya Hazırlanıyor
6
Ukraynalı Müziğin Dinamik Teması: Adana'da Konser
7
Mahmud Abbas İspanya'yı Ziyaret Edecek

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor