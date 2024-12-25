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İzmir'de Müftülük Çalışanına Silahlı Saldırı: Selman Başer Hayatını Kaybetti

İzmir'in Beydağ İlçesi'nde yapılan silahlı saldırıda Müftülük çalışanı Selman Başer hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:50
İzmir'de Müftülük Çalışanına Silahlı Saldırı: Selman Başer Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silahlı Saldırı: Müftülük Çalışanı Selman Başer Hayatını Kaybetti

İzmir'in Beydağ İlçesi'nde, Müftülükte görevli memur Selman Başer, çalıştığı kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Olayın ardından gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Edinilen bilgilere göre, Selman Başer, ilçedeki görevine 2 ay önce başlamıştı. Başer, kurumuna gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Olay yerinde yapılan incelemede, Başer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaçan saldırganın ise, ölen Selman Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında bir husumet bulunduğu öğrenildi.

Olay büyük bir üzüntüyle karşılanırken, polis saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı...

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı...

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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