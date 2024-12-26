İzmir'de Müftülük Görevlisinin Ölümündeki Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Müftülük Görevlisi Katledildi

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Müftülük görevlisi Selman Başer'in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak zanlı S.D. (33) tutuklandı. Olayla ilgili sürecin detayları merakla bekleniyor.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli S.D., gerekli işlemlerinin ardından Ödemiş Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlı, kurulan mahkeme tarafından tutuklandı.

Saldırı ve Olayın Arka Planı

Olay, Beydağ İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşti. Selman Başer, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan S.D., olayda kullandığı tabancayla birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Başer ile S.D. arasında, birlikte çalıştıkları Muğla'nın Datça ilçesinde bir husumet gelişmişti. Bu sebeple, zanlının cinayeti işlemiş olabileceği ifade edilmektedir.

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi (sol 2) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi (sol 2) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olayda kullandığı tabancayla yakaladı.