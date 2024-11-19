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İzmir'de Müzisyen Cinayeti: Sanığa Müebbet Hapis Cezası

İzmir'de bir müzisyeni tabancayla vurarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:07
İzmir'de Müzisyen Cinayeti: Sanığa Müebbet Hapis Cezası

İzmir'de Müzisyen Cinayeti: Sanığa Müebbet Hapis Cezası

İzmir'in Buca ilçesinde, bir müzisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, müebbet hapis cezası verildi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen duruşmada, tutuklu sanık M.A. ve tutuksuz sanık Ö.A. hazır bulunurken, başka bir suçtan hükümlü olan S.Ç. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı.

Sanığın Savunması

Sanık M.A, müzisyen Şener Esen'i, kız arkadaşı M.B'yi rahatsız etmesi nedeniyle öldürdüğünü öne sürdü. Ancak Esen'in avukatı, cinayetin tasarlanarak işlendiğini ifade ederek, "Küçük bir kız çocuğunun babasız kalmasına dikkat edilerek, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını, haksız tahrik yönünden beyanlarının göz önünde bulundurulmamasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, M.A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak indirim talebini reddetti. Ayrıca, sanıklardan S.Ç'ye "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay hapis cezası verilirken, M.A'nın ağabeyi Ö.A'ya ise sanığın kardeşi olması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Olayın Gelişimi

Olay, 4 Şubat 2022'de Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Şener Esen, silahlı saldırıya uğramasının ardından 8 gün sonra güvenlik kamerası kayıtları üzerinden yapılan inceleme ile M.A. gözaltına alınmıştı. Kız meselesi yüzünden meydana geldiği öne sürülen bu olayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yargı süreci başlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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