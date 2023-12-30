İzmir'de Narko-Operasyon: Yılbaşı öncesi 64 ayrı adreste uyuşturucu baskını

Yılbaşı öncesi İzmir'de narkotik ekipleri 64 operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu. 5 gün süren operasyonda, 87 kişi hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de Narko-Operasyon: Yılbaşı öncesi 64 ayrı adreste uyuşturucu baskını
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İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı  tutuklamaların olduğu operasyonda çok sayıda madde ve silah yakalandı. 

Yılbaşı öncesi İzmir'de narkotik ekipleri uyuşturucu madde trafiğine darbe vurdu. 5 gün süren çalışmalarda 64 operasyon düzenlendi. 87 kişi hakkında işlem yapıldı. 34 kişi tutuklanırken, 26 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda madde ve silah ele geçirildi. Baskın yapılan yerlerde 10 kilo 169 gram esrar-skunk, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain, 16 bin 50 sentetik ecza, satışa hazır uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 2 tüfek, 7 tabanca ve 170 mermi bulundu.

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