İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Gözaltı

İzmir'de Narko-Terör Operasyonu Yapıldı

İzmir merkezli gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda, aralarında terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelilerinin de bulunduğu toplam 40 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordinesinde düzenlenen operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Kent merkezi ile Menemen ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucunda önemli ele geçirmeler yapıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyonda, 8.277 sentetik ecza, 77 gram esrar-skank, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek ile bu silahlara ait 147 fişek, 900 litre taklit etiketli etil alkol, 138 şişe gümrük kaçağı içki, 16.000 içi doldurulmuş makaron, 10.000 boş makaron ve 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına Alma Süreci

Uyuşturucu satışı yapan ekipler, FETÖ ve PKK şüphelileri dahil olmak üzere toplam 40 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.