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İzmir'de öğrenciler, Filistin'deki çocukların anısına 16 bin taştan bayrak oluşturdu

İzmir'deki öğrenciler, Filistin'deki çocukların anısına 16 bin taştan oluşan Türk ve Filistin bayrakları oluşturarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ettiler.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 23:22
İzmir'de öğrenciler, Filistin'deki çocukların anısına 16 bin taştan bayrak oluşturdu

İzmir'de öğrenciler taşlardan Türk ve Filistin bayrakları yaptı

İzmir'in Bergama ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak ve saldırıları protesto etmek amacıyla öğrenciler önemli bir etkinlik düzenledi. Bergama Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, 16 bin taştan Türkiye ve Filistin bayrakları oluşturarak duygusal bir anma gerçekleştirdi.

Öğrencilerin Tepkisi Türk ve Filistin Bayraklarıyla Gösterildi

İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan öğrenciler, taşları boyayarak Türk ve Filistin bayraklarını temsil eden renklerle donattılar. "Özgür Filistin", "Çocukları kurtarın", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" gibi sloganların yer aldığı dövizlerle birlikte saldırılara tepki gösterdiler.

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Öğrencilerin Sözcüsü: "Mücadelemiz Devam Edecek"

Programın bir parçası olarak yapılan basın açıklamasında öğrencileri temsilen konuşan Taha Arben Vurgun, Filistin'deki çocukların yaşadığı dramı vurgulayarak, saldırılarda hayatını kaybeden çocukların anısına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Vurgun, "Kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.,

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Filistin'in Durumuna Dikkat Çeken Mesajlar

Öğrencilerden Yavuz Selim Aktaş ise Filistin'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, açlık ve yokluk içinde bir yaşam sürdüklerini ifade etti. Saldırıların son bulmasını ve Filistin'deki çocukların yaşam şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Program, Dua ile Sona Erdi

Etkinlik, Filistinliler için okunan dua ile sona erdi ve öğrenciler, anma etkinliğiyle Filistin'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi başardılar.

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