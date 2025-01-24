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İzmir'de Öğrenciler Suyun Geleceği İçin Projeler Geliştiriyor

İzmir, 'Climathon 2025' etkinliği ile üniversite öğrencilerine su yönetimi projeleri geliştirme fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:30
İzmir'de Öğrenciler Suyun Geleceği İçin Projeler Geliştiriyor

İzmir'de Su Yönetimi İçin Heyecan Verici Etkinlik

İzmir, iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla üniversite öğrencilerine suyun doğru yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında projeler geliştirme fırsatı sunuyor. 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan "Climathon 2025 İzmir" etkinliği, gençlerin yaratıcılığını ön plana çıkaracak.

Etkinlik Detayları

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından açıklanan bilgilere göre, Climathon adlı uluslararası platform, iklimsel sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor. Etkinlikte, Avrupa Birliği ile birlikte düzenlenen İklim ve Çevresel İnovasyon Çözümleri: Suyun Yarınları Yarışmaları'na 9 üniversiteden 75 öğrenci katılacak.

Yarışma Süreci ve Ödüller

Öğrenciler, 24 saat boyunca suyun doğru yönetimi ile ilgili somut projeler hazırlamak için yoğun bir çalışma yürütecek. Jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Etkinlikteki yarışmalara başvurular 27 Ocak tarihinde sona erecek.

ESİAD Başkanı'ndan Açıklama

Etkinliğin önemine değinen ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, "Sürdürülebilir su yönetimi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İzmir'in su kaynaklarıyla yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek için toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte hareket etmeliyiz." dedi. Zorlu, gençlerin dinamik fikirlerinin su yönetimine önemli katkılar sağlayacağını da vurguladı.

Gençlerin yaratıcı düşüncelerinin Izmir ve Türkiye'nin su yönetimi olarak gelecekte değerli projelere dönüşeceği, etkinliğin hem fikirlerin yarışacağı bir platform olacağını hem de doğa temelli çözümler üretecek bir laboratuvar işlevi göreceği belirtildi.

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