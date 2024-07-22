Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'de Öğretim Üyesine Cinsel Taciz Cezası: 10 Yıl Hapis

Ege Üniversitesi'nde cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan öğretim üyesi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:16
İzmir'de Öğretim Üyesine Cinsel Taciz Cezası: 10 Yıl Hapis

İzmir'de Cinsel Taciz Davası

İzmir'deki Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli bir öğretim üyesi, 4 öğrencisine yönelik cinsel taciz suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Dava Süreci ve Karar

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Z.E.B., taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Z.E.B., 35 yıllık meslek hayatında yaptığı eylemlerin cinsel amaçlı olmadığını savundu. 'Dokunmuş olabilirim ama kesinlikle cinsel amaçlı değil, suçsuzum.' şeklinde ifade veren sanık, suçlamaları reddetti.

Mağdurların Talepleri

Mağdurların avukatı Mustafa Çetin, müvekkillerinin yaşadığı mağduriyetin ve üniversitenin prestijinin göz önünde bulundurularak cezanın en üst sınırdan verilmesini ve indirim yapılmaması gerektiğini belirtti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Z.E.B.'nin 4 öğrenciye karşı 'sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçunu kabul ederek, her mağdur için ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile toplamda 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, sanık 2 öğrenciye karşı 'cinsel taciz' suçundan toplam 23 bin lira para cezası aldı. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Davanın Geçmişi

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir grup öğrenci, Z.E.B.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dekanlığa başvurmuştu. Olay sonrası EÜ Rektörlüğü, 1 Ekim 2020'de soruşturma başlattığını duyurmuş, ilgili kurul Z.E.B. hakkında kısmen 'lüzum-u muhakeme' kararı vermişti. Ancak Z.E.B.'nin itirazı üzerine dosya Danıştay'a gitmiş, orası mevcut delillerin kamu davası açılması gerektiği yönünde karar vermişti.

Bu gelişmeler sonrası, Z.E.B. hakkında öğrencilerine yönelik 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçlarından dava açılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı