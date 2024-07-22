İzmir'de Öğretim Üyesine Cinsel Taciz Cezası: 10 Yıl Hapis

İzmir'de Cinsel Taciz Davası

İzmir'deki Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli bir öğretim üyesi, 4 öğrencisine yönelik cinsel taciz suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Dava Süreci ve Karar

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Z.E.B., taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Z.E.B., 35 yıllık meslek hayatında yaptığı eylemlerin cinsel amaçlı olmadığını savundu. 'Dokunmuş olabilirim ama kesinlikle cinsel amaçlı değil, suçsuzum.' şeklinde ifade veren sanık, suçlamaları reddetti.

Mağdurların Talepleri

Mağdurların avukatı Mustafa Çetin, müvekkillerinin yaşadığı mağduriyetin ve üniversitenin prestijinin göz önünde bulundurularak cezanın en üst sınırdan verilmesini ve indirim yapılmaması gerektiğini belirtti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Z.E.B.'nin 4 öğrenciye karşı 'sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçunu kabul ederek, her mağdur için ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile toplamda 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, sanık 2 öğrenciye karşı 'cinsel taciz' suçundan toplam 23 bin lira para cezası aldı. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Davanın Geçmişi

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir grup öğrenci, Z.E.B.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dekanlığa başvurmuştu. Olay sonrası EÜ Rektörlüğü, 1 Ekim 2020'de soruşturma başlattığını duyurmuş, ilgili kurul Z.E.B. hakkında kısmen 'lüzum-u muhakeme' kararı vermişti. Ancak Z.E.B.'nin itirazı üzerine dosya Danıştay'a gitmiş, orası mevcut delillerin kamu davası açılması gerektiği yönünde karar vermişti.

Bu gelişmeler sonrası, Z.E.B. hakkında öğrencilerine yönelik 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçlarından dava açılmıştı.