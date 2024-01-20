İzmir'de operasyon: İnterpol'de kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

İzmir'de ekipler İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheliyi ele geçirdi. Kazakistan uyruklu O.O. İzmir'de saklandığı yerde yakayı ele verdi.

İzmir'de operasyon: İnterpol'de kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde yaptığı çalışmalar sonucunda, Interpol Daire Başkanlığı tarafından 'Uluslararası organize suç örgütüne üye olma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yolsuzluk' suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirlenen Kazakistan uyruklu O.O.'nun İzmir'de saklandığı ortaya çıktı. 

Kazakistan'da uluslararası alanda çok sayıda suça bulaştığı ve kılık değiştirdiği anlaşılan şüpheli, bulunabileceği düşünülen 2 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon yapıldı. O.O., götürüldüğü adli makamlarca tutuklanırken; sınır dışı edilmesi için işlemler sürdürüldüğü bildirildi.

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