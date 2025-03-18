İzmir'de Orman Yangını Davasında Tahliye Kararı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken yangın çıkardığı öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.S, D.Y, E.Y, M.İ. ve S.K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı da katıldı.

Tanıkların İfadeleri ve Olayın Seyri

Duruşmada tanık olarak dinlenen Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli muhafız er A.Ş, olay yerine gittiklerinde yanmış bir jeneratör, kazma, kürek ve kırma makinesi bulduklarını belirtti. Karşıyaka Orman İşletme Şefi S.A. da yangının kazı alanından yayılmaya başladığını ifade etti. S.A, ayrıca yangın söndürme çalışmaları sırasında çukur bulduklarını ve bu çukurun içerisinde kazı malzemeleri olduğunu anlattı.

S.A, "Kontrol ettiğimizde delinmiş yerler vardı. Çukurun yanında üçlü priz vardı, bunu 30-40 metre kadar takip ettim ve yanan bir jeneratör vardı. Ağaçların arasında bulunuyordu. Ertesi gün de jandarma ekipleri inceleme yaptı ve dinamit tespit edip fünyeyle patlattılar," dedi.

Tahliye Kararları ve Gelecek Duruşmalar

Tanıkların ifadelerinin ardından, cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar S.K. ile D.Y'nin tahliyesini talep etti. Hakim duruşmaya ara vererek, S.K. ile D.Y'nin yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmasına ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devam etmesine karar verdi.

Yangının Tarihçesi

Olayla ilgili detayları paylaşan mahkeme, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta çıkan yangının, 2 bin 159 hektar alanda etkili olduğunu ve çok sayıda ev ile iş yerinin zarar gördüğünü belirtti. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı. Sanıklar hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mahkeme, duruşmayı ilerleyen günlerde yeniden değerlendirmek üzere erteledi.