İzmir'de Orman Yangını Davasında Tahliye Kararı

İzmir'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken yangın çıkardığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi, iki sanık tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:57
İzmir'de Orman Yangını Davasında Tahliye Kararı

İzmir'de Orman Yangını Davasında Tahliye Kararı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken yangın çıkardığı öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.S, D.Y, E.Y, M.İ. ve S.K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı da katıldı.

Tanıkların İfadeleri ve Olayın Seyri

Duruşmada tanık olarak dinlenen Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli muhafız er A.Ş, olay yerine gittiklerinde yanmış bir jeneratör, kazma, kürek ve kırma makinesi bulduklarını belirtti. Karşıyaka Orman İşletme Şefi S.A. da yangının kazı alanından yayılmaya başladığını ifade etti. S.A, ayrıca yangın söndürme çalışmaları sırasında çukur bulduklarını ve bu çukurun içerisinde kazı malzemeleri olduğunu anlattı.

S.A, "Kontrol ettiğimizde delinmiş yerler vardı. Çukurun yanında üçlü priz vardı, bunu 30-40 metre kadar takip ettim ve yanan bir jeneratör vardı. Ağaçların arasında bulunuyordu. Ertesi gün de jandarma ekipleri inceleme yaptı ve dinamit tespit edip fünyeyle patlattılar," dedi.

Tahliye Kararları ve Gelecek Duruşmalar

Tanıkların ifadelerinin ardından, cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar S.K. ile D.Y'nin tahliyesini talep etti. Hakim duruşmaya ara vererek, S.K. ile D.Y'nin yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmasına ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devam etmesine karar verdi.

Yangının Tarihçesi

Olayla ilgili detayları paylaşan mahkeme, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta çıkan yangının, 2 bin 159 hektar alanda etkili olduğunu ve çok sayıda ev ile iş yerinin zarar gördüğünü belirtti. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı. Sanıklar hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mahkeme, duruşmayı ilerleyen günlerde yeniden değerlendirmek üzere erteledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, İsrail’in Nevatim Hava Üssü'nü Vurduğunu Açıkladı
2
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Ekonomi Temasıyla Toplandı
3
Antalya Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi
5
Zeybekci: Türkiye'de Faizler ve Enflasyon Yıl Sonunda Düşecek
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Resmi Görüşmeler İçin Egemen Eşitlik Şart
7
Trump ve Putin, Kalıcı Barış İçin Müzakerelerde Anlaştı

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu