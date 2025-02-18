İzmir'de Orman Yangını Davasında Tanıklar Dinlendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardığı iddia edilen 8 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tanıklar dinlendi.

Duruşma Detayları

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.S, D.Y, E.Y, M.İ, S.K gibi isimler ile tutuksuz sanıklar S.K, T.A, M.A katıldı. Sanık avukatları ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı da duruşmada yer aldı.

Tanıkların İfadeleri

İlk olarak dinlenen tanıklardan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü orman muhafaza memuru A.Ç, yangın anında müdahale eden ekiplerden biri olduklarını kaydetti. Yangın alanında yanmış bir jeneratör ve kablo gördüklerini ifade eden A.Ç, "Hilti ile uçlarını da gördük. Burada kazı çalışması yapıldığı belliydi, taşlarda kırıcı izleri vardı." şeklinde konuştu.

Diğer bir orman muhafaza memuru H.A da, yangın bölgesine giderken karşılarına çıkan jeneratörün tamamen yandığını belirterek, kazı yapılmış bir alan tespit ettiklerini aktardı.

İnşaat işleriyle uğraşan tanık A.K ise, sanık M.A'nın kendisinden caminin çevresindeki işler için delici alet istediğini söyledi. Ayrıca, sanıklar için aracı kiralayan H.Ş, "T.A. beni arayıp bir arkadaşına araç lazım olduğunu söyledi. Eski bir araç önerdim; 'önemli değil, getir götürde kullanacağız' dediler." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararları

Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Hakim, ara karar için duruşmaya ara verdi ve tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin sürmesine, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Yangının Boyutu

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan yangın, 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olmuş ve 18 Ağustos'ta kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangında çok sayıda ev ve işyerinin de hasar gördüğü kaydedildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklanmıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklara, "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak" suçlarından toplam 6 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmış ve bu iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiştir.