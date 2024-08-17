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İzmir'de Orman Yangınına Havaneden Müdahale Yeniden Başladı

Karşıyaka'daki orman yangınında havadan müdahale yenilendi. Yangın, yerleşim alanlarına sıçradı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 07:39
İzmir'de Orman Yangınına Havaneden Müdahale Yeniden Başladı

İzmir'deki Yangınla Mücadele Devam Ediyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim bölgeleri ve sanayi tesislerini tehdit eden yangın, üç mahallenin tahliye edilmesine sebep oldu.

Yangının İlk Müdahalesi

Yangın, önceki gün ormanlık alanda patlak vermişti. Güneşin doğmasıyla birlikte, yangın söndürme ekipleri havadan müdahaleye başladı. Ekipler, şiddetli rüzgara rağmen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangının Etkileri

Karşıyaka'daki yangın nedeniyle 16 ev tamamen yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmış durumda. Yangın nedeniyle hayvan barınağı da tahliye edildi.

Yangın, sadece Karşıyaka ile kalmayıp, Bayraklı ve Çiğli ilçelerindeki ormanlık alanlara da sıçradı. Kentin birçok noktası yoğun duman altında kaldı. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, belediyeler, polis, AFAD ve jandarma personeli de yer aldı.

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