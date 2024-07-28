İzmir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'deki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale Çalışmaları Başladı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale etmek için kapsamlı bir ekip oluşturdu. Yangına, 2 yangın uçağı, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgedeki durum yakından izleniyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.