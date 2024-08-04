İzmir'de Ormanlık Alanda Hint Keneviri Üreten Dört Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Hint Keneviri Operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık bir alanda Hint keneviri yetiştiren dört şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyonun Detayları

Tahtalı Barajı çevresinde yapılan tespitin ardından, Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve MİT Başkanlığı iş birliğiyle geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı'na bağlı ekipler de destek vererek botlarla bölgeye ulaştı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 2.486 kök Hint keneviri, 500 gram kubar ve 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlarla birlikte bir fotokapan da bulundu.

Şüphelilerin Durumu

Yakalanan dört kişi, jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.