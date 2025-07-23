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İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bayındır ilçesindeki yangın, rüzgarın etkisiyle mahalleye sıçradı ancak ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 20:59
İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek mahalleye sıçrayan yangın, itilaf ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bölgeye Hızla Müdahale

Olayın bildirilmesinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleri sevk etti. Havadaki ve karadaki müdahale ile yangının yayılması önlendi.

Evler ve Hayvanlar Zarar Gördü

Yangın sırasında tek katlı 5 ev yanarken, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu. Mahalledeki güvenlik için jandarma ekipleri tarafından tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yangının ardından bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale...

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale...

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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