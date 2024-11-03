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İzmir'de Oto Galeride Darp ve Kurşunlama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Buca'daki bir oto galerideki kurşunlama olayına karışan 4 kişi tutuklandı, 8 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:01
İzmir'de Oto Galeride Darp ve Kurşunlama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Buca'da Oto Galeri Olayı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir oto galeride meydana gelen darp ve kurşunlama hadiseleri sonrasında, güvenlik güçleri tarafından 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan detaylı inceleme ve analizler sonucunda, şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği öncülüğünde, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ekim tarihindeki olayla ilgili yoğun bir çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği Otokent Galericiler Sitesi'nde, galerideki çalışanların darbedilmesi ve iş yerinin kurşunlanması üzerine, kimlikleri belirlenen 8 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.S.G, T.S, U.T. ve S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.D, S.İ, O.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülerde, zanlıların galericiler sitesine gelişi ve iş yerinin kurşunlama anları net bir şekilde kaydedildi.

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