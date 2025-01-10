İzmir'de Oto Yedek Parça Dolandırıcılığına Büyük Operasyon: 7 Tutuklama

İzmir'de oto yedek parça dolandırıcılığı sebebiyle düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:55
İzmir'de Oto Yedek Parça Dolandırıcılığına Büyük Operasyon: 7 Tutuklama

İzmir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

İzmir merkezli gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir dolandırıcılık operasyonunda, oto yedek parça satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik harekete geçildi.

11 Gözaltı, 7 Tutuklama

Polis, internet üzerinden dolandırıcılık yapıldığına dair birçok şikayeti değerlendirerek, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, İzmir'in yanı sıra İstanbul ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda, toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, zanlıların yasa dışı sanal bahis oynattıkları da tespit edildi.

Adliye Süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılamada, 7 zanlı tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu olay, dolandırıcılıkla mücadele için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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