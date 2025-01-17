İzmir'de Otomobil Kurşunlama Olayında 1 Tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir otomobili kurşunlayan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:14
İzmir'de Otomobil Kurşunlama Olayında 1 Tutuklama

İzmir'in Çiğli İlçesinde Kurşunlama Olayı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 11 Ocak tarihinde bir otomobilin kurşunlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan araştırmalar sonucunda, otomobili kurşunlayan kişilerin S.A. (24), C.C. (22) ve M.S. (17) olduğu tespit edildi. Bu üç şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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