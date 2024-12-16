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İzmir'de Otomobilin Ön Kısmına Sıkışan Şahin Kurtarıldı

İzmir'de otomobilin ön kısmında sıkışan şahin, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kurtarıldı ve tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:23
İzmir'de Otomobilin Ön Kısmına Sıkışan Şahin Kurtarıldı

İzmir'de Şahin Kurtarma Operasyonu

İzmir'de bir otomobilin ön kısmına sıkışan şahin, Balçova Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesinden İzmir'e gelen Yusuf Mol isimli vatandaşın kedilerin davranışları üzerine şüphelenmesiyle başladı.

Gözlemlenen Şahin

Yusuf Mol, otomobilin ön kısmındaki panjur bölümünde sıkışan şahini fark etti ve durumu derhal Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hızlı bir şekilde şahini bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Ankara Kaydı ve Tedavi Süreci

Kurtarılan şahinin, ayağındaki halkadan anlaşıldığı üzere Ankara'da kayıtlı olduğu belirlendi. Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniğine teslim edildi. Buradaki tedavinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine sevkedilecek.

İzmir'de otomobilin ön kısmına sıkışan şahin, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İzmir'de otomobilin ön kısmına sıkışan şahin, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İzmir'de otomobilin ön kısmına sıkışan şahin, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İzmir'de otomobilin ön kısmına sıkışan şahin, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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