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İzmir'de Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Ödemiş'te meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 01:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 01:44
İzmir'de Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Ödemiş'te Kaza: 4 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, park halindeki bir kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, E.Y. (19) yönetimindeki 35 AKJ 800 plakalı otomobil, Menderes Caddesi'nde parkedilmiş 35 ZND 01 plakalı bir kamyona çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kazada otomobilde sıkışan 4 yaralı, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar arasında bulunan sürücü E.Y. ve yolcular R.B.A. (18), G.A. (18) ile Y.Y. (18), Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar arasındaki E.Y. ve R.B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, R.B.A.'nın tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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