İzmir'de Park Halindeki Kamyonet Yangını Güvenlik Kameralarına Yansıdı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kamyonette çıkan yangın, güvenlik kameralarında kaydedildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:14
İzmir'de Park Halindeki Kamyonet Yangını Güvenlik Kameralarına Yansıdı

İzmir'de Park Halindeki Kamyonet Yangını Güvenlik Kameralarına Yansıdı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Manavkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta meydana gelen olay, 17 Şubat'ta gerçekleşti.

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, V.T'ye (42) ait 35 DC 2253 plakalı kamyonetin yanmasıyla ilgili olarak geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının 120 saatlik görüntüsünü inceledi ve yangını kundakladığından şüphelenilen E.Ö. (18) adlı kişiyi tespit etti.

Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin kamyonete doğru yürüdüğü anlar ve akabinde aracın yanmaya başlaması yer alıyor. E.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor: Kararlılıkları Dikkat Çekiyor
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği' Kitabı
3
CHP, Engelli Yurttaşların Haklarını Koruma İçin AYM'ye Başvurdu
4
Ankara'da Anadolu'dan Dünyaya Kahvaltı Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
5
TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki: 'İnsan Hakları Söylemi ve Uygulamaları Arasındaki Çelişkiler Ortada'
6
Büyükbaş Hayvan Tarafından Yaralanan Adam 4 Saat Sonra Hastaneye Kaldırıldı
7
Çorum'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?