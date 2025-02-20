İzmir'de Park Halindeki Kamyonet Yangını Güvenlik Kameralarına Yansıdı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Manavkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta meydana gelen olay, 17 Şubat'ta gerçekleşti.

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, V.T'ye (42) ait 35 DC 2253 plakalı kamyonetin yanmasıyla ilgili olarak geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının 120 saatlik görüntüsünü inceledi ve yangını kundakladığından şüphelenilen E.Ö. (18) adlı kişiyi tespit etti.

Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin kamyonete doğru yürüdüğü anlar ve akabinde aracın yanmaya başlaması yer alıyor. E.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.