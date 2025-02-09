İzmir'de Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 6 Yaralı

İzmir'de Pazarcılar Arasında Silahlı Kavga

İzmir'in Bornova ilçesinde, Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde pazarcılar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, iddialara göre yer anlaşmazlığı yüzünden tartışma ile başladı.

Kavga Şiddetlendi, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Tartışmanın büyümesiyle birlikte kullanılan silah ve bıçaklar sonucu, aralarında kardeşlerin de bulunduğu M.A, Y.A, M.A., A.B, K.B ve F.V. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından hemen ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, F.V. ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis Ekipleri Olay Yerinde Güvenlik Önlemi Aldı

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavga sırasında olay yerine gidenleri kontrol ederek, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de pazarcılar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İzmir'de pazarcılar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.