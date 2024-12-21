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İzmir'de Petshoptan Çalınan Kedi Sahibine Teslim Edildi!

İzmir'deki petshoptan çalınan kedi, sosyal medya paylaşımları sayesinde sahibine kavuştu. Olay güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:21
İzmir'de Petshoptan Çalınan Kedi Sahibine Teslim Edildi!

İzmir'de Petshopta Çalınan Kedi Bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir petshoptan çalınan kedi, sosyal medya paylaşımları sayesinde sahibi Nurşen Öner'e teslim edildi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

19 Aralık'ta Birlik Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'nde quveh Nurşen Öner'in işletmeciliğini yaptığı petshopa gelen bir baba ve iki çocuğu, papağan almak istediklerini ilettiler. Aile, petshoptaki papağanları inceledikten sonra almak istedikleri için 200 lira kapora bıraktı ve dükkandan ayrıldı.

Olayın Gelişimi

Ertesi gün tekrar dükkana gelen aile, papağanı almak için geldi. O sırada dükkan sahibi Öner'in 15 yaşındaki oğlu Batuhan, papağan ve kafesini hazırlamaya başladı. Ancak, çocuğun bir anda petshopta bulunan 2 aylık British Longhair Blue Point cinsi kediyi montunun içine koyarak dükkandan ayrıldığı ortaya çıktı.

Nurşen Öner, kedinin satışı tamamlandıktan kısa bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde kedinin çalındığını anladı ve durumu ailesine bildirdi. Aile, polise başvurarak şikayette bulundu ve olayla ilgili görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal Medyanın Gücü

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonucunda çalıntı kedinin babası, Nurşen Öner’i arayarak oğlunun maddi bağımlılığı nedeniyle böyle bir eylemde bulunduğunu ve kediyi komşularına bıraktığını söyledi. Bu haberin ardından Nurşen Öner, "Oğlum da kedimizi geri almayı istedi," dedi.

Baba ve oğul arasındaki konuşmaların ardından kedinin komşularına bırakıldığını belirtildi. Nurşen Öner, "Kedilerimiz bizim çocuklarımız gibi, onlara çok iyi bakıyoruz," diye ifade etti.

Olayın Ardından Gelenler

Olay sırasında dükkanda bulunan Batuhan Öner, kediyi çalmanın nasıl gerçekleştiğini aktardı. "O sırada arkam dönüktü. O esnada montun içine kediyi atıp kapatıyor ve birbirlerine papağan yemini alarak çıkıyorlar," dedi.

Güvenlik kameralarındaki kayıtlar, şüphelinin kediyi eline alarak montunun fermuarını açıp içine koymasını ve ardından dükkan çıkışındaki hareketlerini ortaya koydu.

İzmir'in Bornova ilçesinde petshoptan çalınan kedi, olayın görüntülerinin sosyal medyada...

İzmir'in Bornova ilçesinde petshoptan çalınan kedi, olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sahibine teslim edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde petshoptan çalınan kedi, olayın görüntülerinin sosyal medyada...

İzmir'in Bornova ilçesinde petshoptan çalınan kedi, olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sahibine teslim edildi.

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