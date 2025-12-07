İzmir'de Peygamber'e hakaret eden yayıncı tutuklandı
Görüntüler infiale yol açtı, soruşturma başlatıldı
İzmir'de sosyal medya hesabından yayımladığı içeriklerde Peygamber Efendimize ve eşlerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan bir yayıncının tutuklandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, E.K. (31) isimli şahsın paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
