İzmir'de Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı

İzmir Menderes'te meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Alican Demir'in pikabı başka araçlara çarptı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:21
İzmir'de Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı

İzmir Menderes'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Ahmet Toprak (38) yönetimindeki 35 RAY 73 plakalı çekicinin lastiği yolda patladı. Patlayan lastiği nedeniyle emniyet şeridine park eden Toprak, yardım çağrısında bulundu. Bu esnada yardım için gelen Recep Camcı'nın kullandığı 35 BSG 924 plakalı çekici, olay yerine intikal etti.

Aynı istikamette ilerleyen Mohammed Soylu (25) yönetimindeki 09 AOJ 265 plakalı pikap, önündeki kamyon nedeniyle emniyet şeridine geçerek iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, çekicinin içindeki 1 otomobil ve araç sürücüleri yola savruldu. Kaza sonrası sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Maalesef, Ahmet Toprak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep Camcı’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, kazada pikabı kullanan Mohammed Soylu'yu gözaltına aldı. Hastaneye yapılan muayenede Soylu'nun alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soylu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde pikabın 2 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır...

İzmir'in Menderes ilçesinde pikabın 2 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde pikabın 2 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır...

İzmir'in Menderes ilçesinde pikabın 2 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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