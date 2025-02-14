İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

İzmir Merkezli PKK/KCK Operasyonu

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri önemli bir çalışma yürüttü.

Şüphelilerin Tespiti ve Gözaltına Alınması

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar sonucunda, örgüt bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelileri tespit etti.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Yürütülen operasyonda, M.S.G, M.A. ve G.Y. gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 7 zanlı, İzmir, İstanbul ve Mardin illerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Adreslerde yapılan aramalar sonucunda, çok sayıda örgütsel kitap, dergi, gazete ve dokümanların yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.