İzmir'de Planlı Su Kesintileri Ekim Ayında da Sürüyor

İzmir'de planlı su kesintileri Ekim ayında devam ediyor

İzmir'in merkez ilçelerinde, artan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlatılan planlı su kesintileri Ekim ayında da sürüyor. Konuya ilişkin bilgilendirme İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer aldı.

Kesintinin kapsamı ve uygulama takvimi

Açıklamaya göre çalışmalar, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçe için planlandı. Kesintiler, ilçeler iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak ve her uygulama saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek.

Hangi ilçeler etkilenecek?

Kesintinin uygulanacağı ilçeler: Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olarak sıralandı.

Uygulamanın geçmişi

Kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle planlı kesintiler 6 Ağustos itibarıyla 23.00 ile 05.00 saatleri arasında başladı. Başlangıçta üç günde bir uygulanan kesintiler, 9 Eylül'den itibaren iki günde bire çevrildi.

İZSU, vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya çağırırken, kesinti takvimine ilişkin güncellemeleri resmi internet sitesi ve duyurular üzerinden paylaşmaya devam ediyor.