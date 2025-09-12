İzmir'de Polis Merkezine Saldırı: 16 Yaşındaki E.B. ve 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de Polis Merkezine Saldırı Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

GÜNCELLEME: Hastanedeki tedavisi tamamlanan saldırgan E.B. de taburcu edilerek adliyeye sevk edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, savcılığa gönderildi.

Soruşturmada son durum

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırganın annesi, babası ve diğer 8 şüpheli ile birlikte toplam 11 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, dosyanın savcılık tarafından yürütüleceğini bildirdi.

Olayın detayları

Olay, 8 Eylül tarihinde Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfek ile düzenlenen saldırı sonucu meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. tarafından açılan ateşte, 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu; polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralandı.

Saldırgan E.B., olay sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirildi ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Önceki gözaltılar

Olayla bağlantılı yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliten, yaşları 18'den küçük olan 16 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş; savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

