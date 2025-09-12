İzmir'de Polis Merkezine Saldırı: 16 Yaşındaki E.B. ve 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de polis merkezine saldırı düzenleyen 16 yaşındaki E.B. ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, hastanedeki tedavinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:16
İzmir'de Polis Merkezine Saldırı: 16 Yaşındaki E.B. ve 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de Polis Merkezine Saldırı Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

GÜNCELLEME: Hastanedeki tedavisi tamamlanan saldırgan E.B. de taburcu edilerek adliyeye sevk edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, savcılığa gönderildi.

Soruşturmada son durum

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırganın annesi, babası ve diğer 8 şüpheli ile birlikte toplam 11 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, dosyanın savcılık tarafından yürütüleceğini bildirdi.

Olayın detayları

Olay, 8 Eylül tarihinde Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfek ile düzenlenen saldırı sonucu meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. tarafından açılan ateşte, 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu; polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralandı.

Saldırgan E.B., olay sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirildi ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Önceki gözaltılar

Olayla bağlantılı yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliten, yaşları 18'den küçük olan 16 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş; savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna aktarılan bilgiler güncellenecektir.

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın anne ve babasının...

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın anne ve babasının...

İLGİLİ HABERLER

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
2
Başakşehir'de alacak tartışması: İş insanı öldü, zanlı intihar etti
3
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
4
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
5
Afyonkarahisar'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek
6
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında
7
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak