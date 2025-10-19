İzmir'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi — Bayraklı 1639 Sokak'ta Araç Hasarlandı

İzmir'de sabah başlayan sağanak, rögar taşkınları ve su birikintilerine yol açtı; Bayraklı 1639 Sokak'ta kazı nedeniyle oluşan çukur bir aracın yan yatmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 16:33
İzmir'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi — Bayraklı 1639 Sokak'ta Araç Hasarlandı

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Sabah başlayan yağış, bazı yolları su altında bıraktı; Bayraklı'da çukur bir araca zarar verdi

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde aralıklı olarak etkisini sürdürdü. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişlerinde yağışın dinmesini bekledi; bazıları ise şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Bayraklı ilçesi 1639 Sokakta, kazı yapılan yol için dökülen mıcırların yağışla taşınması sonucu yol yüzeyinde çukur oluştu. Yolda park halindeki bir otomobil bu çukur nedeniyle yan yatarak hafif hasar aldı.

Mahalle sakinlerinden Önder Civelek, yolun kaldırım yapılması için kazıldığını ve mıcır doldurulduğunu belirterek, "Beton değil de toprak mıcırlarla dolduruyorlar. Ondan sonra yağmurlarda böyle sıkıntılar oluyor. Geçen bir yağmurda yine aynısı olmuştu. Bu kadar derin olmamıştı ama yine bir araç zarar görmüştü. Yağmur bu sefer biraz daha şiddetli yağdı." ifadelerini kullandı.

Yağış kent genelinde gün boyunca aralıklı şekilde etkili olmaya devam etti.

İzmir'de öğle saatlerinde yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar yağmurdan kafalarına poşet takarak...

İzmir'de öğle saatlerinde yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar yağmurdan kafalarına poşet takarak korundu.

İzmir'de öğle saatlerinde yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar yağmurdan kafalarına poşet takarak...

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Motosiklet Tutkunlarından Meme Kanseri Farkındalık Turu
2
İMH Esenyurt Temsilciliği İnönü Mahallesi'nde Açıldı
3
Safranbolu'da 9. Safran Festivali Sona Erdi
4
Kocaeli'de Freni Boşalan Sulama Tankeri 8 Araca Çarptı
5
Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip
6
Antalya'da 48 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Serik'te Yakalandı
7
Mehmetçik, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Performansını Gösterdi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)