İzmir'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi — Bayraklı 1639 Sokak'ta Araç Hasarlandı

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Sabah başlayan yağış, bazı yolları su altında bıraktı; Bayraklı'da çukur bir araca zarar verdi

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde aralıklı olarak etkisini sürdürdü. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişlerinde yağışın dinmesini bekledi; bazıları ise şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Bayraklı ilçesi 1639 Sokakta, kazı yapılan yol için dökülen mıcırların yağışla taşınması sonucu yol yüzeyinde çukur oluştu. Yolda park halindeki bir otomobil bu çukur nedeniyle yan yatarak hafif hasar aldı.

Mahalle sakinlerinden Önder Civelek, yolun kaldırım yapılması için kazıldığını ve mıcır doldurulduğunu belirterek, "Beton değil de toprak mıcırlarla dolduruyorlar. Ondan sonra yağmurlarda böyle sıkıntılar oluyor. Geçen bir yağmurda yine aynısı olmuştu. Bu kadar derin olmamıştı ama yine bir araç zarar görmüştü. Yağmur bu sefer biraz daha şiddetli yağdı." ifadelerini kullandı.

Yağış kent genelinde gün boyunca aralıklı şekilde etkili olmaya devam etti.

İzmir'de öğle saatlerinde yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar yağmurdan kafalarına poşet takarak korundu.