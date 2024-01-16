İzmir'de sağanak yağışlar etkili oldu: Dikili'de eğitime ara verildi

Dikili ilçesinde yağmurun şiddetiyle dere yatağından çıktı, yollar suya gömüldü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı, ilçedeki okullar tatil edildi.

İzmir'de sağanak yağışlar etkili oldu: Dikili'de eğitime ara verildi
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İzmir'in Dikili ilçesinde sel felaketi yaşandı. Meteorolojinin yağmur uyarısına rağmen dün akşamdan beri devam eden şiddetli yağış, İzmir'in Dikili ilçesinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

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Sülüklü Deresi ve dolan rögarlar yağmur yüzünden taştı. Ali Potra Yamacı ve Çamlık mevkisi gibi yüksek yerlerden inen yağmur suyu yüzünden İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar sular altında kaldı, pek çok ev ve iş yeri su ile doldu.

sel-felaketi

İZMİR DİKİLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şehit Sami Akbulut Caddesi başta olmak üzere ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar suya gömüldü. Kabakum Mahallesi'nde yazlık sitelerin ve evlerin bahçeleri su ile doldu. İlçedeki okullar öğle sonrası tatil edildi.

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