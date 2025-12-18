İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Tutuklama, 1.252 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Tutuklama

Operasyon ve ele geçenler

İzmir'de polis ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Aramalarda 1.252 litre taklit etiketli etil alkol, 123 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile içki üretiminde kullanılan 100 adet aroma ele geçirildi. Kent genelindeki alkollü eğlence mekanlarına yönelik uygulamalarda ise 40 iş yeri denetlendi.

Gözaltılar ve adli süreç

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucunda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 kişi serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilenlerden 1 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi ve 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve sahte içki üretimi ile ticaretine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

