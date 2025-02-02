İzmir'de Sanat Dolu Bir Hafta Başlıyor

İzmir'de Sanat Dolup Taşıyor

İzmir, 2-7 Şubat tarihleri arasında sanat severler için dopdolu bir program sunacak. Konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından film gösterimlerine kadar birçok etkinlik şehri renklendirecek.

Tiyatro ve Performanslar

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde "Hayal-i Temsil", "Orfin'in Müzik Kutusu", "Münasebetsiz" gibi oyunlar sahneleyecek. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İlerleme", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde ise "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", "Kral Olmak İstemeyen Aslan" ve "Rembetiko Efsanesi" gibi eserler izleyiciyle buluşacak. Urla Atatürk Kültür Sahnesi'nde ise "Anahtar" oyunu sergilenecek.

Konserler ve Müzik Etkinlikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Quartet Orkestrası, "Barış Manço'ya Saygı" konserleriyle şehrin çeşitli yerlerinde müzikseverlerle buluşacak. Konak Kızlarağası Hanı, Bornova Küçükpark, Karşıyaka Çarşı ve daha birçok mekanda konserler düzenlenecek. Ayrıca, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 6 Şubat'ta Bornova Kültür Merkezi'nde "Saz Musikimiz" konseri verecek. 7 Şubat'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası periyodik konserlerine Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde devam edecek.

Opera ve Bale Gösterileri

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 4 Şubat'ta "Şen Dul" operetini, 5 Şubat'ta "İtalyan Akşamı" konserini ve 7 Şubat'ta "Dört El Bir Melodi" gösterisini sanatseverlerle buluşturacak.

Filmler ve Atölyeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Çocuk Filmleri Şenliği, Kınık Öğretmenevi Konferans Salonu'nda "Tembeller Ailesi" ve İzmir Sanat'ta "Geceye Yolculuk" filmleri ile devam edecek. Ayrıca İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 3 Şubat'ta "Antik Çağdan Günümüze Koku Kültürü" atölyesi ve 5 Şubat'ta Gönül Dostları Türk Müziği Derneği'nin "Kansere Değil Hayata Şans Verin" konseri gerçekleştirilecek.

Sergiler ve Anma Etkinlikleri

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 7 Şubat'ta Canan Yılmaz'ın "Minyatürlerle İzmir" sergisi, Kültürpark'taki Pakistan Pavyonu'nda 5 Şubat'ta "Parşomen Bir Serüvendir" sergisi ve AASSM Alt Kalt Galeri'de 6 Şubat'ta Şeref Bigalı'yı anma ve saygı sergileri açılacak.

Bu etkinliklerle İzmir, sanatı ve kültürü bir arada yaşamak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunacak.