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İzmir'de Sanatçılardan Filistin'e Destek Yürüyüşü

İzmir, Dünya Barış Günü'nde sanatçılar, Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:47
İzmir'de Sanatçılardan Filistin'e Destek Yürüyüşü

İzmir'de Düzenlenen Yürüyüşte Filistin'e Destek

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği" (UASB) tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, Konak Meydanı'ndaki Hasan Tahsin Anıtı önünde gerçekleşti.

Sanatçılar Bir Araya Geldi

Yürüyüşe katılan sanatçılar, farklı kültürleri temsil eden maske ve pelerinler giyerek şiirler okudu. UASB Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Barış Günü’nü Filistin halkına adadıklarını ifade etti.

Ümit Yaşar Işıkhan'ın Açıklamaları

Işıkhan, Birleşmiş Milletler'in etkisiz kaldığını belirterek, “Eğer Birleşmiş Milletler alınan kararları uygulayamıyorsa lütfen kapansın. Barışı savunan insanlar olarak sesimizi her yerde duyuracağız. Atalarımızın sözleriyle, bağımsızlık savaşı yoksa, yapılacak savaşlar bir katliamdır” dedi.

Şarkılar ve Marşlar Eşliğinde Yürüyüş

Etkinlikte katılımcılar, ellerinde fenerlerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. "Asla tek başına savaşmayacaksın, diren Filistin" yazılı pankartlar taşınırken, erbane, shaker ve darbuka gibi müzik aletleriyle ritim tutuldu. Bazı katılımcıların ise çeşitli dillerde "barış" yazılı flamalar taşıdığı gözlemlendi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB)...

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

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