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İzmir'de Sayra ve Çınar Vakfı'ndan Öğrencilere Destek Etkinliği

İzmir'de Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına düzenlenen etkinlikte öğrenciler yararına bağış toplandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:13
İzmir'de Sayra ve Çınar Vakfı'ndan Öğrencilere Destek Etkinliği

İzmir'de Öğrenciler İçin Anlamlı Etkinlik

İzmir, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına düzenlenen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sayra ve Çınar Vakfı, gençlerin yararına sosyal sorumluluk projeleri destekleyen etkinliği Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde gerçekleştirdi.

Önemli Konuklar ve Duygu Dolu Anlar

Etkinliğin sunuculuğunu ünlü sanatçı Iclal Aydın üstlenirken, sanatçı Merve Özbey de gönüllü olarak katılarak sahne aldı. Gecede seslendirdiği şarkılarla konuklara duygusal anlar yaşatan Özbey, etkinliğe damgasını vurdu.

Vakıf Başkanı Tülin Batmaz'dan Açıklama

Sayra ve Çınar'ın annesi ve vakfın başkanı Tülin Batmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada, vakıf olarak son iki yılda 20 binden fazla kişiye iyilik elini uzattıklarını belirtti. Batmaz, "Çocukların hayatına dokunmak, onlara umut olmak için tüm güçlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bağışçılarımızın destekleri sayesinde birçok öğrenciye eğitim bursu sağladık ve projelerimize devam ediyoruz," dedi.

Gelin, Birlikte İyi Olalım

Batmaz ayrıca, kütüphaneler açtıklarını, farkındalık atölyeleri ve birçok sosyokültürel etkinlikle gençlerle buluştuklarını ifade etti. Etkinlik gecesinde toplanacak tüm gelir, öğrencilere eğitim bursu sağlamak amacıyla bağışlanacak.

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