İzmir'de 'Seçkin Beyefendiler Sürüşü'yle Erkek Sağlığına Dikkat: 70 Klasik Otomobil

İzmir'de 'Seçkin Beyefendiler Sürüşü' ile erkek sağlığına dikkat çekildi

Etkinlik ve güzergah

Klasik otomobil tutkunları, erkek sağlığı ve prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Seçkin Beyefendiler Sürüşü (The Distinguished Gentleman's Drive) etkinliğini İzmir'de gerçekleştirdi. Katılımcılar Gaziemirdeki Fuar İzmir'de bir araya geldikten sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Alsancak ve Altınyol güzergahını kullanarak Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezine kadar sürdü.

Amaç, katılımcılar ve destek

Grup adına konuşan Egemen Atkaya, etkinliğin küresel bir organizasyon olduğunu ve İzmir'de ilk kez düzenlendiğini vurguladı. Atkaya, etkinliğin sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, etkinliğin erkeklerin ruhsal ve fiziksel sağlığına dikkati çekmeyi hedeflediğini söyledi. Atkaya ayrıca, Movember isimli kuruluşa bağışlar yapıldığını ve bu bağışların belirli kliniklere aktarıldığını ifade etti.

Atkaya, etkinliğin İzmir dışında Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Antalya'da da düzenlendiğini, Türkiye rekoru kırdıklarını ve etkinliğe 70 otomobil ile katıldıklarını aktardı.

Etkinliğe katılanlardan Şeref Can Akman, 32 yaşında olduğunu ve 1969 model Anadol marka klasik otomobiliyle sürüşe katıldığını belirtti. Katılımcılar etkinlik süresince takım elbise giyerek farkındalığı vurguladı.

