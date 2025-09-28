İzmir'de 'Seçkin Beyefendiler Sürüşü'yle Erkek Sağlığına Dikkat: 70 Klasik Otomobil

İzmir'de klasik otomobil tutkunları 'Seçkin Beyefendiler Sürüşü' ile erkek sağlığı ve prostat kanseri farkındalığı için Fuar İzmir'den Karşıyaka'ya 70 araçla sürdü.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:42
İzmir'de 'Seçkin Beyefendiler Sürüşü'yle Erkek Sağlığına Dikkat: 70 Klasik Otomobil

İzmir'de 'Seçkin Beyefendiler Sürüşü' ile erkek sağlığına dikkat çekildi

Etkinlik ve güzergah

Klasik otomobil tutkunları, erkek sağlığı ve prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Seçkin Beyefendiler Sürüşü (The Distinguished Gentleman's Drive) etkinliğini İzmir'de gerçekleştirdi. Katılımcılar Gaziemirdeki Fuar İzmir'de bir araya geldikten sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Alsancak ve Altınyol güzergahını kullanarak Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezine kadar sürdü.

Amaç, katılımcılar ve destek

Grup adına konuşan Egemen Atkaya, etkinliğin küresel bir organizasyon olduğunu ve İzmir'de ilk kez düzenlendiğini vurguladı. Atkaya, etkinliğin sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, etkinliğin erkeklerin ruhsal ve fiziksel sağlığına dikkati çekmeyi hedeflediğini söyledi. Atkaya ayrıca, Movember isimli kuruluşa bağışlar yapıldığını ve bu bağışların belirli kliniklere aktarıldığını ifade etti.

Atkaya, etkinliğin İzmir dışında Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Antalya'da da düzenlendiğini, Türkiye rekoru kırdıklarını ve etkinliğe 70 otomobil ile katıldıklarını aktardı.

Etkinliğe katılanlardan Şeref Can Akman, 32 yaşında olduğunu ve 1969 model Anadol marka klasik otomobiliyle sürüşe katıldığını belirtti. Katılımcılar etkinlik süresince takım elbise giyerek farkındalığı vurguladı.

İzmir'de klasik otomobil tutkunları, erkek sağlığı ve prostat kanseri konusunda farkındalık...

İzmir'de klasik otomobil tutkunları, erkek sağlığı ve prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için "Seçkin Beyefendiler Sürüşü" (The Distinguished Gentleman's Drive) düzenledi.

İzmir'de klasik otomobil tutkunları, erkek sağlığı ve prostat kanseri konusunda farkındalık...

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayşe Berris Ekinci New York’ta BM 80. Genel Kurulu Marjında Temaslarda Bulundu
2
Tang Rıncien İdama Mahkum Edildi: 268 Milyon Yuan Rüşvet Suçu
3
Iğdır'da motosiklet traktör römorkuna çarptı: Sürücü öldü
4
Mogadişu ve Berbera Limanları Doğu Afrika'nın Zirvesinde — CPPI 2024
5
Yavuz Bülent Bakiler vefat etti — 89 yaşında
6
Bursa İnegöl'de silahlı kavgada 1 ölü, 2 yaralı
7
Tuncer Bakırhan: "Terörsüz Türkiye" süreci tarihi önemde

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı