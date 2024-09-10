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İzmir'de Şehit Olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'ye Veda

İzmir'de görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, hastalık nedeniyle şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajları yayımlandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:52
İzmir'de Şehit Olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'ye Veda

İzmir'de Şehit Olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü

İzmir'in Menemen ilçesinde, 57'nci Topçu Tugayı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olmuştur.

Bakanlıktan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kökcü'nün 10 Eylül tarihinde rahatsızlandığını ve hastaneye derhal sevk edilerek tedavi sürecine alındığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“57’nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı’nda görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bu olay bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

Bakan Güler'den Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya üzerinden yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

“Kahraman silah arkadaşımız, 10 Eylül'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim.”

Mehmet Kökcü'nün vefatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve milletimizde derin bir üzüntüyle karşılanmıştır.

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